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Fatih Terim'den kadroda gençlik devrimi

Fatih Terim, Evkur Yeni Malatyaspor maçının kadrosunda dört 2000 doğumlu, bir tane de 1998 doğumlu oyuncu yer aldı.

Kaynak: Sporx.com
Fatih Terim'den kadroda gençlik devrimi
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28 Ekim 2018 17:13
Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, genç oyunculara yedekler arasında şans verdi.

Galatasaray'ın, Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki yedek kulübesinde 4 tane 2000 doğumlu, bir tane de 1998 doğumlu oyuncu yer aldı.

Ozan Kabak, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Recep Gül 2000 doğumlu üç oyuncu olurken, 1998 doğumlu Celil Yüksel de kadrodaki diğer genç isim olarak dikkat çekti.

İşte Galatasaray yedek kulübesinin en genç isimleri...

Ozan Kabak - 2000
Atalay Babacan - 2000
Yunus Akgün - 2000
Recep Gül - 2000
Celil Yüksel - 1998

RECEP GÜL: "ÇOCUKLUK HAYALİM"

2000 doğumlu Recep Gül en büyük hayaline yaklaştığını belirtirken, "Sakatlığı bulunan abilerimiz inşallah aramızda olurlar en yakın zamanda. Biz de yedek kulübesinde Fatih hocamızdan şans bekleyeceğiz. Bu ilk kez kadroya girişim, küçüklüğümden beri hayalini kurduğum takım. En kısa sürede burada oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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