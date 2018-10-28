Fatih Terim'den kadroda gençlik devrimi

RECEP GÜL: "ÇOCUKLUK HAYALİM"

'de Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan'da teknik direktör, genç oyunculara yedekler arasında şans verdi.Galatasaray'ın, Evkur Yeni Malatyaspor maçındaki yedek kulübesinde 4 tane 2000 doğumlu, bir tane de 1998 doğumlu oyuncu yer aldı.Ozan Kabak, Atalay Babacan, Yunus Akgün ve Recep Gül 2000 doğumlu üç oyuncu olurken, 1998 doğumlu Celil Yüksel de kadrodaki diğer genç isim olarak dikkat çekti.Ozan Kabak - 2000Atalay Babacan - 2000Yunus Akgün - 2000Recep Gül - 2000Celil Yüksel - 19982000 doğumlu Recep Gül en büyük hayaline yaklaştığını belirtirken, "Sakatlığı bulunan abilerimiz inşallah aramızda olurlar en yakın zamanda. Biz de yedek kulübesinde Fatih hocamızdan şans bekleyeceğiz. Bu ilk kez kadroya girişim, küçüklüğümden beri hayalini kurduğum takım. En kısa sürede burada oynamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.