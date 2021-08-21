Fatih Terim: "Sezon başladı, toparlanın"

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bireysel hatalar ve düşük performanslar nedeniyle takımını uyardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Sezon başladı, toparlanın'
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21 Ağustos 2021 15:02
Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, bir yandan da oynayacağı önemli maçlarda hata yapmak istemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Randers ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Galatasaray'da, yoğun fikstür öncesi bazı futbolcuların performansı, Fatih Terim'in uyarısına neden oldu.

Randers maçının ardından Galatasaray'da gözler, Hatayspor ile oynanacak maça çevrildi. Tam 7 günde, 3 maça çıkacak olan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, oyuncularına "Toparlanın" mesajı gönderdi.

Mustafa Muhammed ve Fernando Muslera başta olmak üzere, Galatasaray'da bazı futbolcuların düşük performans göstermesi Fatih Terim'in tepkisine yol açtı. Randers maçının ardından futbolcularıyla konuşan Fatih Terim, "UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacağız ve Süper Lig'de oyunumuzla taraftarımızı mutlu edeceğiz. Artık sezon başladı, sahada Galatasaray arması için son ana kadar ruhunuzla savaşmalısınız" şeklinde ifadeler kullandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, bu konuşmasının ardından artık sahada bireysel hatalar istemediğinin ve bu hataları devam ettiren isimlerin, yedek kulübesine geçebileceğinin sinyalini verdi.

Galatasaray, milli araya kadar bekleyen maçlar;

23 Ağustos Hatayspor (İstanbul)
26 Ağustos Randers (İstanbul)
29 Ağustos Kasımpaşa (İstanbul)




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