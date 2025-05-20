Suudi Arabistan Pro Lig'in 33. haftasında Fatih Terim'in ekibi Al Shabab, ligde şampiyonluğunu daha önce ilan Al Ittihad'ı konuk etti.



Al-Shabab Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi deplasman ekibi 3-2 kazandı.



Al Ittihad'e galibiyeti getiren golleri 1 ve 34. dakikalarda Moussa Diaby ve 58. dakikada Steven Bergwijn kaydetti. Al Shabab'ın golleri ise 45+3. dakikada Yannick Carrasco ve 67. dakikada Cristian Guanca'dan geldi.



Üst üste 5. maçını kazanan şampiyon Al Ittihad, sezonun bitimine bir hafta kala puanını 80'e yükseltti.



Son 13 maçta sadece 2 mağlubiyet alan Fatih Terim'in ekibi ise 57 puanda kaldı ve 6. sırada konumlandı.



Ligin son haftasında Al Shabab, deplasmanda Al Fayha ile karşılaşacak. Al Ittihad ise sahasında Damac FC ile karşı karşıya gelecek.