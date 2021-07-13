Fatih Terim, Mustafa Denizli'yi aradı ancak zemin sorunu çıktı

Galatasaray'da Fatih Terim yeni bir hazırlık maçı için Mustafa Denizli ile sözleşti ancak Bornova Stadı'nın zeminindeki çalışma nedeniyle karşılaşmadan vazgeçildi.

Haber; Sporx.com
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Fatih Terim, Mustafa Denizli'yi aradı ancak zemin sorunu çıktı
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13 Temmuz 2021 22:21
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde PSV ile oynayacağı maç öncesinde yapacağı hazırlık maçının iptalinin ardından sarı-kırmızılılar yeni bir planlama için harekete geçti.

Olympiakos maçının iptalinin ardından teknik direktör Fatih Terim, Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli ile telefonda hazırlık maçı için görüşme yaptı. Deneyimli hoca ile hazırlık maçı için anlaşan Terim, 15 Temmuz Perşembe günü için randevu aldı.

Ancak görüşmenin ardından Bornova Stadı'nın zemininin maç yapmak için müsait olmadığı ortaya çıkınca karşılaşma iptal edildi.


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