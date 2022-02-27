Fatih Terim için Dünya Kupası iddiası!

Galatasaray'da bu sezon alınan kötü sonuçların ardından yolların ayrıldığı teknik direktör Fatih Terim için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



68 yaşındaki deneyimli teknik adama Dünya Kupası'na katılacak milli takımlardan birinin teklif yaptığını öne süren yorumcu Sinan Engin, Beyaz TV'de bahsi geçen takımın Arap ülkelerinden biri olabileceğinin sinyalini verdi.



Söz konusu teklifin çok cazip olduğunun altını çizen Engin, "Fatih Terim'e Dünya Kupası'na katılacak ülkelerden biri teklif yaptı. Çok cazip bir teklif. Arap ülkelerinden biri de olabilir. Baba bir miktarda teklif var" ifadelerini kullandı.



Galatasaray ile yollarını ayıran Fatih Terim'in muhtemel yeni adresleri arasında Katar, Hull City, Fiorentina, Everton ve Lyon'un olduğu öne sürülmüş ancak deneyimli teknik adam hiçbir takımla anlaşma sağlamamıştı.



Son 11 yıldır izin yapmayan Fatih Terim'in bir süre dinlenme kararı aldığı ve takım çalıştırmayacağı kaydedilmişti.





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