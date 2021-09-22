FATİH TERİM: "FORMAYI KAZANMAK İÇİN UĞRAŞACAKLAR"

GALATASARAY'DA EKSİKLER

Teknik Direktörü Fatih Terim,maçında kadroda büyük sürprizlere imza attı ve Alanyaspor maçındaki kadrodan 6 farklı oyuncuya görev verdi.Deneyimli teknik adam,Öte yandan takımın yıldız isimleri Morutan ve Luyindama yedek kulübesinde yer alırken, Alpaslan ile Feghouli sahaya çıkan kadroda yer buldu.Fatih Terim'in forvetteki tercihi ise Mustafa Muhammed oldu ve geçen hafta kadroda yer almayan Diagne yedek kulübesinde yer aldı.Fatih Terim, karşılaşma öncesinde yaptığı tercihlerin nedenlerini anlattı.Değişiklik yapmaya mecbur olduklarını kaydeden deneyimli antrenör, "Bazı oyuncularımız sakat. Mecburen dışarıdalar. Bazı oyuncularımızı da dinlendirmek zorundayız. En azından onlarla başlamamak düşüncesi daha ağır bastı. Çünkü hiç dinlenmediler. İçlerinde milli maçları da tam oynayanlar var, Cicaldau gibi. Sağlık ve atletik performans hocalarıyla bir araya geldik. Bazı oyuncuları dinlendirmenin pazar ve sonrası için daha da iyi olabileceği, sakatlıktan sakınmamız gerektiği için böyle bir karar verdik. Ne olursa olsun, herhangi bir oynamıyorlar ve uzun zaman oynadılar, ondan dolayı oynayacaklar diye bir sıkıntımız yok. Formayı kazanmak için önemli bir uğraşta olacaklar. O da rekabet getirecek. Kim oynarsa oynasın, bir şeyin değişmeyeceği bir ortam sunacak bize." dedi.İlk maçındaki Assunçao'nun performansı da sorulan Fatih Terim, "Gustavo'nun hepimizle olan ilişkisi, onu hazırlamanın son safhası. Kendisine şans verdik. Biraz hata, biraz heyecan bekleyebilirim. Bu da normal. Hem çok genç, hem de yurt dışında ilk kez bulunuyor. Daha toleranslı olabilirim ona ama ben onun iyi oynayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Sarı-kırmızılılarda sakatlıkları süre Arda Turan ve Sacha Boey ile sağ elindeki kırık nedeniyle özel bir atel ile antrenmanlara çıkan Barış Alper Yılmaz ve cezası devam eden Marcao kamp kadrosunda yer almadı.Bu isimlerin yanı sıra Berkan Kutlu, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu, yoğun fikstürde sakatlık sorunu yaşamamaları adına riske edilmeyerek Kayserispor maçı kamp kadrosuna dahil edilmedi.