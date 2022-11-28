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Fatih Terim: "Bir yanım eksiklik..."

Geçtiğimiz günlerde annesi Nuriye Terim'i kaybeden Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Terim: 'Bir yanım eksiklik...'
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28 Kasım 2022 17:24
Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden deneyimli teknik adam paylaşımında, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş. Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri bırakmayan, dualarını eksik etmeyen acımıza ortak olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım:




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