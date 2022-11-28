Fatih Terim: 'Bir yanım eksiklik...'

Fatih Terim, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden deneyimli teknik adam paylaşımında, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş. Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri bırakmayan, dualarını eksik etmeyen acımıza ortak olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Geçtiğimiz günlerde annesini kaybeden deneyimli teknik adam paylaşımında, "Annesizlik yaşınız kaç olursa olsun tarifi imkansız bir eksiklikmiş. Bir yanımın eksildiği canım annemin vefatında bizleri bırakmayan, dualarını eksik etmeyen acımıza ortak olan tüm dostlarımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
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