Fatih Kuruçuk: "Biraz gerginlik oldu ama bunlar normal"

Fatih Karagümrük'te Fatih Kuruçuk, Galatasaray'ı 2-1'lik skorla 90+11'deki golle mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Fatih Kuruçuk: 'Biraz gerginlik oldu ama bunlar normal'
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18 Aralık 2020 21:25
Fatih Karagümrük'te Fatih Kuruçuk, Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Fatih, "Çok mutluyuz, geçen hafta şanssız bir yenilgi almıştık. İyi takımız, 3 puanı hak ettik. Galatasaray'ı tebrik ediyorum onlar da iyi mücadele etti. Biraz gerginlik oldu ama futbolda bunlar normal." dedi.

Takım savunmasını iyi yaptıklarını belirten Fatih, "Takım halinde hareket ettik, takım savunması yaptık. Bu taktiğe uygun hareket ettik, soyunma odasında da maç sonunda güzel bir sevinç vardı" ifadelerini kullandı.



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