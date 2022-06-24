Fatih Karagümrük'ten savunmaya takviye!

Fatih Karagümrük, Kosovalı stoper Dresevic'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; karagumruk.com.tr
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Fatih Karagümrük'ten savunmaya takviye!
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24 Haziran 2022 16:13
VavaCars Fatih Karagümrük, Kosovalı milli futbolcu İbrahim Dresevic'i kadrosuna kattı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Hollanda ekibi Heerenveen'de forma giyen 25 yaşındaki stoper ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Dresevic, Heerenveen'de geçen sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıktı.

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