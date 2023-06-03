Fatih Karagümrük: 'Galibiyeti kaçırdık'

Süper Lig'de Konyaspor ile 1-1 berabere kalan VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Burak Kaymak karşılaşmaya iyi başlayamadıklarını dile getirdi.



Yedikleri gole reaksiyon vermeyi başardıklarının altını çizen Kaymak, şunları kaydetti:



"Gol yedikten sonra ilk yarı çok iyi başlamadık. Bunun sonucunda da 1-1 berabere bitirdik. İkinci yarı ise tam tersi bir tablo vardı. Gayet iyi bir performans sergiledik. Çok fazla pozisyona girdiğimizi düşünüyorum. Üç pozisyonumuz vardı, 2'si direklerden döndü. Açıkçası galibiyeti kaçırdığımızı düşünüyorum. Son maç Kasımpaşa, buradan 3 puan alıp, ligi güzel bir şekilde bitirmek istiyoruz."





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ