Fatih Altaylı: 'Sergen Yalçın Beşiktaş'ta başarılı olmalı'

Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de yayınlanan Spor Saati'nde Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın ile ilgili eleştirilerde bulundu. İşte Altaylı'nın o sözleri...



"SERGEN YALÇIN KONSANTRE OLMAK ZORUNDA"



Beşiktaş'ın hocası Sergen Yalçın için değerlendirmelerde bulunan Altaylı, "Sergen Yalçın'ın futbol konsantrasyonu Beşiktaş'ı derinden etkiliyor. Sergen bu işe kafasını koyduğu zaman başarılı oluyor. Kafasını ve gönlünü çektiği zaman takımı direkt etkiliyor. Sergen buna yoğun konsantre olmak zorunda." dedi.



"İKİNCİ OLMAZSA BEŞİKTAŞ'TA KALAMAZ"



Sergen Yalçın'ın Beşiktaş'ta başarılı olması gerektiğini dile getiren Altaylı, "Bu sezon şampiyon olmayabilir ama Beşiktaş'ta başarılı olursa ikinci falan tamamlarsa teknik direktör olarak kalıcılığını ispatlar aksi takdirde Beşiktaş'ta kalamaz. Beşiktaş'ta duramamasının sonucu da şu olur: Oradan oraya savrulur. Gider kendisine maaş bile ödeyemeyecek Anadolu kulüplerinde bezirganlık yapar. Komisyonculuğuna falan... Futboldan geçimini sağlayamaz. Sergen'in kafasını toplaması lazım." ifadelerini kullandı.



"SERGEN YALÇIN ÇOK GÜÇLÜ BİR KARAKTER, HER ŞEYİ KALDIRABİLİR"



Sergen Yalçın'ın güçlü bir karakter olduğunu ve tek bir sorunu olduğunu söyleyen Altaylı sözlerine şöyle devam etti:



"Sergen Yalçın her şeyi kaldırabilir, çok güçlü bir karakter. Birinci çok önemli bir özelliği var: Umursamaz. Bu iyi bir şeydir, kim ne derse desin takmayacak bir tipi var. Doğru bildiğini okuyabilir ve doğru bildiğini de iyi bilir. Tek sorunu var: Konsantrasyon. Aklı başka bir şeye kayarsa Sergen problem. Sergen yüzde 100 demiyorum yüzde 75 futbola verirse hakikaten başarılı olur."



