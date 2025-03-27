Farioli'den Dusan Tadic için açıklama!

Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic'in olası geri dönüşüyle ilgili gelen soruya cevap verdi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Farioli'den Dusan Tadic için açıklama!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
27 Mart 2025 20:24
Ajax Teknik Direktörü Francesco Farioli, Fenerbahçe forması giyen Dusan Tadic ile ilgili konuştu.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Tadic'in eski takımı Ajax'a geri dönebileceği iddiaları gündeme gelmişti. Sırp yıldızın kulübe geri dönüşüyle ilgili iddiaları değerlendiren Farioli, "Dusan Tadic şüphesiz harika bir oyuncu ve Ajax için özel bir futbolcu. Kulübün her olasılığı değerlendirmeye açık olduğunu düşünüyorum. Ancak şu anda Fenerbahçe ile sözleşmesi devam ediyor. Başka kulüplerin oyuncuları hakkında konuşmayı doğru bulmuyorum." sözlerini kullandı.

Fenerbahçe forması altında 99 maçta sahaya çıkan 36 yaşındaki Dusan Tadic, 27 gol attı ve 31 asist yaptı.

EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery