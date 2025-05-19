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Farioli, Ajax'tan ayrıldı!

Hollanda Ligi'nde şampiyonluğu PSV'ye kaptıran Ajax'ta teknik direktör Francesco Farioli, görevinden ayrıldı.

calendar 19 Mayıs 2025 12:09 | Son Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2025 13:06
Haber: AA, Fotoğraf: Imago
Farioli, Ajax'tan ayrıldı!
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Ajax, İtalyan teknik direktör Francesco Farioli ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Ajax Kulübü, genç teknik adam Farioli'nin görevi bırakma kararı aldığını ve bu kararını yönetime bildirdiğini açıkladı.

Daha önce Fatih Karagümrük ve Alanyaspor'u da çalıştıran Farioli, Fransa ekibi Nice'te görev yaptıktan sonra sezon başında Ajax ile anlaşmıştı.

Eredivisie'de son 5 haftaya PSV'nin 9 puan önünde lider giren Ajax, üst üste 4 maçta yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluğu rakibine kaptırmıştı.


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