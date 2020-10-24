Falcao kırmızı gördü, bir ilki yaşadı!

Galatasaray'da Radamel Falcao, 2. sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı

Haber; Sporx.com
Falcao kırmızı gördü, bir ilki yaşadı!
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24 Ekim 2020 20:44
Süper Lig'de 6. hafta mücadelesinde Erzurumspor ile Galatasaray karşılaşırken sarı kırmızılılarda Radamel Falcao takımını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray forması altında bu sezon 6. maçında 5. golünü atarak takımının ikinci golünü atan Falcao 73. dakikada ikinci sarı kartını görerek soyunma odasının yolunu tuttu.

Falcao, Hasan Hatipoğlu'yla girdiği ikili mücadelede rakibinin yüzüne müdahalesinin ardından hakem Arda Kardeşler tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı. 34 yaşındaki oyuncu Avrupa kariyerinde ilk kez kırmızı kart görmüş oldu

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