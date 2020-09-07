Falcao, Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı!

Radamel Falcao, Galatasaray ile olan 2 yıllık sözleşmesinin ardından Inter Miami'de oynamak istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
Falcao, Galatasaray'dan sonraki takımını açıkladı!
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07 Eylül 2020 20:10
Galatasaray'ın 34 yaşındaki forveti Radamel Falcao, sarı kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erdikten sonra ABD'ye transfer olmak istediğini duyurdu.

Radamel Falcao, "Galatasaray ile 2 yıllık daha sözleşmem var. Sonrasında Inter Miami'ye gitmek istiyorum. Çünkü, orada birçok Kolombiyalı var ve Miami bana Kolombiya'yı hatırlatıyor." ifadelerini kullandı.

"SPORTİF DİREKTÖRLÜK YAPABİLİRİM"

Falcao, futbolu yakın zamanda bırakmayacağını dile getirerek, "Bir süre daha oynamayı düşünüyorum ama bazen gelecek ile ilgili de hayaller kuruyorum. Sanırım teknik direktörlük yapmayacağım. Futbolla ilgili işler yürütebilirim. Sportif direktör olabilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

"TECRÜBELERİMİ, GENÇ OYUNCULARA..."

Kolombiyalı yıldız, "Oyuncu menajerliği konusunu da düşündüm. Tecrübeli bir futbolcu olarak genç oyunculara kariyerleri konusunda yardım edebilirim." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



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