Falcao, Copa America kadrosuna alınmadı

Galatasaray'ın golcüsü Falcao, Kolombiya'nın Copa America kadrosunda yer almadı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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Falcao, Copa America kadrosuna alınmadı
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10 Haziran 2021 22:40
Kolombiya Teknik Direktörü Reinaldo Rueda, Copa America için kadrosuna açıkladı ve Galatasaray'ın 35 yaşındaki golcüsü Radamel Falcao dışarıda kaldı.

Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle geçtiğimiz sezon forma şansı bulmakta zorlanan Falcao, çıktığı 17 resmi maçta 9 gol ve 2 asistlik performans sergilemişti. Yıldız forvet, Kolombiya A Milli Takım formasını ise 89 maçta giydi ve 34 kez ağları sarstı./img/59/2021/olombiyada_falcao_saskinligi_33916_800.jpg

Kolombiya, Copa America'da Brezilya, Ekvador, Peru ve Venezuela ile aynı grupta bulunuyor.




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