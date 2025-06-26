Fahrettin Yıldız: 'Kaykaya ilgi hızla artıyor, hedef Los Angeles 2028'

"Doğru yolda olduğumuzun kanıtı"

- Uçan Kaykay Projesi

Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız, kaykay sporuna gençlerin ilgisinin hızla arttığını, kısa sürede 2 bin 900 sporcu sayısına ulaştıklarını söyledi.Federasyon başkanlığına geçen yıl ekim ayında seçilen Fahrettin Yıldız, genel kuruldan bugüne kadarki sürece ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.Düzenledikleri faaliyetler hakkında bilgi veren Yıldız,dedi.Yıldız, ulusal yarışmada dereceye giren sporcuların uluslararası organizasyonlara katılımlarını sağladıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.Fahrettin Yıldız, federasyonun olimpik yolculuğunda öneme sahip ilk kapsamlı çalıştayı Yalova'da 150 katılımcıyla gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:Ankara, Bursa, Denizli, Yalova, Şanlıurfa, Karaman gibi farklı kentlerde hakem ve antrenör eğitimleri düzenlendiklerini dile getiren Yıldız, son 6 ayda 168 yeni antrenör ve 233 yeni hakem yetiştirdiklerini vurguladı.Kurslarda World Skate Hakem Kurulu Başkanı Martin Karas ile üyeleri Daniel Lebron ve Mike Prangnell gibi uluslararası isimlerin yer aldığına işaret eden Yıldız, bu eğitimlerin devam edeceğini belirtti.Kulüp ve sporcu sayılarını paylaşan Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız,diye konuştu.Tekerlekli paten branşında yaptıkları çalışmalara değinen Yıldız, şunları kaydetti:Uçan Kaykay Projesi ile Türkiye genelinde gençleri kaykay sporuyla buluşturmayı ve bu branşı yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyleyen Yıldız,değerlendirmesini yaptı.Yıldız, uluslararası alanda da önemli adımlar attıklarının altını çizerek,ifadelerini kullandı.Fahrettin Yıldız, bundan sonraki sürece ilişkin ise şunları söyledi: