

Eyüpspor'da Robin Yalçın, maç bittikten sonra çıkan tartışma nedeniyle ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Maç sonundaki tartışmadan ötürü sarı kart gören Umut Nayir, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü.

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ikas Eyüpspor ile Tümosan Konyaspor karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Eyüpspor 2-1'lik skorla kazandı.Emre Akbaba, 15. dakikada attığı penaltı golüyle ilk yarının skorunu belirledi.Tunahan Taşçı, 59. dakikada ceza sahası dışından attığı golle skora eşitliği getirdi. Umut Bozok, 76. dakikada Eyüpspor'a 3 puanı getiren golü attı.4 maçın ardından kazanan Eyüpspor, puanını 43'e yükseltti. Son 5 maçta 3. kez yenilen Konyaspor ise 28 puanla küme düşme hattının 1 puan üzerinde yer aldı.Eyüpspor, gelecek hafta Göztepe'ye konuk olacak. Konyaspor ise sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.15. dakikada Eyüpspor, penaltıdan bulduğu golle öne geçti. Emre Mor'un pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Ampem'e kaleci Deniz Ertaş müdahale etti. Bu pozisyonda hakem Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Emre Akbaba, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu:33. dakikada Pedrinho'nun sol taraftan kullandığı kornerde Adil Demirbağ, ön direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu üstten auta gönderdi.54. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Vezo, yaptığı kafa vuruşuyla topu auta gönderdi.58. dakikada Konyaspor beraberliği sağladı. Pedrinho'nun sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte bulunan Umut Bozok, meşin yuvarlağa müdahale etti. Umut'tan dönen topu önünde bulan Tunahan Taşçı'nın ceza yayından bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu:76. dakikada Eyüpspor yeniden öne geçti. Emre Mor'un sağ taraftan kullandığı kornerde altıpas içinde bulunan Umut Bozok, yaptığı kafa vuruşuyla fileleri sarstı:86. dakikada Guilherme'nin sol taraftan açtığı ortada altıpas çizgisi üzerinde bulunan Umut Nayir'in yaptı kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.90+5. dakikada Tunahan Taşçı'nın sağ taraftan açtığı ortada altıpas önünden Kramer'in kafa vuruşunda, kaleci Berke Özer iki hamlede topu kontrol etti.Eyüpspor, karşılaşmadan 2-1 üstün ayrıldı.Recep Tayyip ErdoğanAtilla Karaoğlan, Murat Ergin Gözütok, Murat AltanBerke Özer, Vezo, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Yalçın Kayan, Emre Mor (Dk. 90+1 Dorukhan Toköz), Tayfur Bingöl (Dk. 90+7 Hamza Akman), Emre Akbaba (Dk. 89 Halil Akbunar), Ampem (Dk. 46 Umut Bozok), ThiamDeniz Ertaş, Ndao, Adil Demirbağ, Uğurcan Yazğılı, Guilherme, Oğulcan Ülgün (Dk. 68 Bjorlo), Prip (Dk. 46 Tunahan Taşçı), Melih İbrahimoğlu (Dk. 85 Keyta), Pedrinho (Dk. 78 Umut Nayir), Yusuf Erdoğan (Dk. 68 Aleksic), KramerDk. 15 Emre Akbaba (Penaltıdan), Dk. 76 Umut Bozok (ikas Eyüpspor), Dk. 58 Tunahan Taşçı (TÜMOSAN Konyaspor)Dk. 90+8 Robin Yalçın (ikas Eyüpspor): Dk. 14 Recep Uçar (Teknik direktör), Dk. 45+4 Oğulcan Ülgün, Dk. 90+ 8 Umut Nayir ve Kramer (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 23 Emre Mor, Dk. 90 Claro, Dk. 90+2 Thiam, Dk. 90+3 Umut Bozok (ikas Eyüpspor)