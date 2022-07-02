Eyüpspor, Harun Tekin'i renklerine bağladı

Yaptığı transferlerle tüm dikkatleri üzerine çeken Eyüpspor, kalesini de güçlendirdi.
İstanbul ekibi, Kasımpaşa'dan 33 yaşındaki kaleci Harun Tekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Eyüpspor'un açıklaması:
"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Harun Tekin!
Eyüpspor'umuz, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Harun Tekin'i kadrosuna kattı.
Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz"
İstanbul ekibi, Kasımpaşa'dan 33 yaşındaki kaleci Harun Tekin'i kadrosuna kattığını açıkladı.
İşte Eyüpspor'un açıklaması:
"Eyüpspor'umuza Hoş Geldin Harun Tekin!
Eyüpspor'umuz, Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan Harun Tekin'i kadrosuna kattı.
Harun Tekin'e hoş geldin diyor, eflatun sarılı formayla başarılar diliyoruz"
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