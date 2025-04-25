Eyüpspor'dan 'maaş ödemesi' haberlerine yalanlama!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor, medyada çıkan haberlere ilişkin açıklama yayınladı.



Eyüpspor'un açıklaması şu şekilde:



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Bugün medyada yer alan; ikas Eyüpspor'da maaşların ödenmediği ve oyuncu grubunun antrenmana çıkmayacağı ile ilgili iddialar tamamen asılsızdır. Bu sezon gösterdiğimiz başarılı performansı gölgelemeye çalışan bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını net bir şekilde ifade ederiz. Bu haberleri yapan kişiler hakkında hukuki süreç başlatılacaktır. Tüm konsantrasyonumuz önümüzdeki müsabakaya ve sezon sonunda ulaşmak istediğimiz Avrupa hedefine yönelmiş durumdadır.