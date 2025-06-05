05 Haziran
İspanya-Fransa
22:00
05 Haziran
Avustralya-Japonya
1-0
05 Haziran
Endonezya-Çin
16:45
05 Haziran
Bahreyn-Suudi Arabistan
19:00
05 Haziran
Umman-Ürdün
19:00
05 Haziran
Birleşik Arap Emirlikleri-Özbekistan
19:00
05 Haziran
Kuveyt-Filistin
21:15
05 Haziran
Irak-Güney Kore
21:15
05 Haziran
Katar-İran
21:15
06 Haziran
Paraguay-Uruguay
02:00
06 Haziran
Ekvador-Brezilya
02:00
06 Haziran
Şili-Arjantin
04:00

Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi başlıyor

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, teknik direktörlük görevine getirilen Selçuk Şahin ile transfer planları ve kadro yapılanması üzerine konuştu. Kulüp, yeni sezonda en az 10 oyuncu transfer etmeyi planlıyor.

calendar 05 Haziran 2025 15:12 | Son Güncelleme Tarihi: 05 Haziran 2025 15:13
Fotoğraf: Sporx.com
Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Eyüpspor başanı Fatih kulaksız gelecek sezon planları hakkında konuştu.Arda Turan'ın ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğu için Selçuk Şahin ile anlaştı. Eyüpspor şimdiden Selçuk Şahin ile sözleşmesi biten ve yeni katılacak oyuncuları değerlendirmeye başladı.

Takımın gelecek sezonu hakkında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız "Sözleşmeli bütün oyuncularımızın sezon başında kadroya katılacağını varsayarak devam ediyoruz. Sözleşmesi biten oyuncular için Selçuk Hoca ile karar vereceğiz. Kulüp olarak vermiş olduğumuz kararlar vardı. Onu Selçuk Hoca ile paylaşacağız. Sayı olarak minimum 10 transfer yapacağımızı düşünüyoruz. Selçuk Hoca ile detayları görüşeceğiz. Dün telefonda görüşme yaptık. Şu anda onun konsantrasyonu milli takımda. Milli takımda hazırlık maçları var. Resmi imzadan sonra bütün bunları Selçuk Hoca ile konuşup karara bağlayacağız." diyerek gelecek sezona dair planlarından bahsetti.
(A Spor)

HER GÜN EK 1 MİLYON TL! 5 saniyede doldurun, bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.