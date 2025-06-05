Eyüpspor'da Selçuk Şahin dönemi başlıyor

Eyüpspor başanı Fatih kulaksız gelecek sezon planları hakkında konuştu.Arda Turan'ın ayrılığı sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğu için Selçuk Şahin ile anlaştı. Eyüpspor şimdiden Selçuk Şahin ile sözleşmesi biten ve yeni katılacak oyuncuları değerlendirmeye başladı.



Takımın gelecek sezonu hakkında Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız "Sözleşmeli bütün oyuncularımızın sezon başında kadroya katılacağını varsayarak devam ediyoruz. Sözleşmesi biten oyuncular için Selçuk Hoca ile karar vereceğiz. Kulüp olarak vermiş olduğumuz kararlar vardı. Onu Selçuk Hoca ile paylaşacağız. Sayı olarak minimum 10 transfer yapacağımızı düşünüyoruz. Selçuk Hoca ile detayları görüşeceğiz. Dün telefonda görüşme yaptık. Şu anda onun konsantrasyonu milli takımda. Milli takımda hazırlık maçları var. Resmi imzadan sonra bütün bunları Selçuk Hoca ile konuşup karara bağlayacağız." diyerek gelecek sezona dair planlarından bahsetti.

(A Spor)