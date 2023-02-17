Eyüpspor-Bodrumspor maçının tarihi açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de ertelenen Eyüpspor-Bodrumspor mücadelesinin 28 Şubat Salı günü oynanacağı bildirildi.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor ile Bodrumspor arasındaki 23. hafta mücadelesi 28 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen bu maçın ardından, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 3 Mart tarihi itibarıyla oynanacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eyüpspor ile Bodrumspor arasındaki 23. hafta mücadelesi 28 Şubat Salı günü saat 20.00'de oynanacak.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelenen bu maçın ardından, Spor Toto 1. Lig karşılaşmaları 3 Mart tarihi itibarıyla oynanacak.
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