Evren Turhan: "Hayatımda böyle bir oyuncu görmedim"

Evren Turhan, Galatasaray'ın Bodrumspor'u 2-0 yendiği maçın ardından Davinson Sanchez'i övdü.

, Fotoğraf; AA
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Evren Turhan: 'Hayatımda böyle bir oyuncu görmedim'
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19 Nisan 2025 11:56
Evren Turhan, Galatasaray - Bodrum FK maçıyla ilgili Ekol Sports'ta yorumlarda bulundu.

Turhan'ın yorumları şu şekilde:

"Galatasaray şampiyonluk modunu açtı. Bu kadar ezici üstünlük hiçbir maçta görmedim."

"KALEYE BİR KERE GELEMEDİLER"

"Rakip yaklaşınca Galatasaray daha iyi oynamaya başladı. Bodrum, kaleye bir kere gelemedi."

"SANCHEZ, HER ŞEYİ YAPIYOR"

"Muslera oynamasa Davinson Sanchez zaten her şeyi yapıyor. Kalede, stoper, santrfor... Hayatımda böyle bir şey görmedim! Sen nasıl Galatasaray'ın önüne geçeceksin?"

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