Evren Turhan: 'Hayatımda böyle bir oyuncu görmedim'

Evren Turhan, Galatasaray - Bodrum FK maçıyla ilgili Ekol Sports'ta yorumlarda bulundu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Turhan'ın yorumları şu şekilde:
"Galatasaray şampiyonluk modunu açtı. Bu kadar ezici üstünlük hiçbir maçta görmedim."
"KALEYE BİR KERE GELEMEDİLER"
"Rakip yaklaşınca Galatasaray daha iyi oynamaya başladı. Bodrum, kaleye bir kere gelemedi."
"SANCHEZ, HER ŞEYİ YAPIYOR"
"Muslera oynamasa Davinson Sanchez zaten her şeyi yapıyor. Kalede, stoper, santrfor... Hayatımda böyle bir şey görmedim! Sen nasıl Galatasaray'ın önüne geçeceksin?"
Turhan'ın yorumları şu şekilde:
"Galatasaray şampiyonluk modunu açtı. Bu kadar ezici üstünlük hiçbir maçta görmedim."
"KALEYE BİR KERE GELEMEDİLER"
"Rakip yaklaşınca Galatasaray daha iyi oynamaya başladı. Bodrum, kaleye bir kere gelemedi."
"SANCHEZ, HER ŞEYİ YAPIYOR"
"Muslera oynamasa Davinson Sanchez zaten her şeyi yapıyor. Kalede, stoper, santrfor... Hayatımda böyle bir şey görmedim! Sen nasıl Galatasaray'ın önüne geçeceksin?"