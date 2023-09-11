EURO 2024 Elemeleri D Grubu'nda 10 puanla liderlik koltuğunda oturan A Milli Futbol Takımımız, Almanya'da düzenlenecek şampiyonaya katılma hedefine ulaşmak için hazırlıklarına çarşamba günü Belçika'da Asya'nın güçlü temsilcisi Japonya ile yapacağı hazırlık maçıyla devam ediyor.



A Milli Takım, Japonya ile 3. kez karşılaşacak



Türkiye ile Japonya, A Millî düzeyde daha önce biri özel, diğeri resmî olmak üzere toplam iki kez karşı karşıya geldi. İki ülke arasında ilk kez 15 Haziran 1997 tarihinde Kirin Kupası kapsamında oynanan özel maçtan Japonya 1-0 galibiyetle ayrılırken, A Milli Futbol Takımı da üçüncülük kürsüsüne çıktığı Japonya ve Güney Kore'nin ev sahipliğinde düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın son 16 turunda Japonya'yı kendi seyircisi önünde Ümit Davala'nın golüyle aynı skorla saf dışı bıraktı. A Milli Takım, Japonya ile üçüncü maçını 21 yıl sonra çarşamba günü saat 15:20'de Belçika'da oynayacak. Mücadele TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.



FIFA Sıralamasında 20. sırada



A Milli Takımımızın Belçika'nın Genk şehrindeki Cegeka Arena Stadı'nda karşı karşıya geleceği Japonya, FIFA Dünya Sıralaması'nda 20. sırada, Asya Futbol Konfederasyonu'na üye ülkeler arasında ise 1 numarada yer alıyor.

Son 3 maçta 14 gol attı, iki gol yedi



Japonya Milli Takımı 2023 yılında oynadığı 5 hazırlık maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile sahadan ayrıldı. Asya ekibi oynadığı son 3 maçta El Salvador'u 6-0, Peru ve Almanya'yı 4-1'lik skorlarla mağlup etti.



Katar'da çeyrek finalin kapasından döndüler



Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Samuraylar lakaplı Japonya Milli Takımı, E Grubu'nda Kosta Rika'ya 1-0 yenilmesine karşın Almanya ve İspanya'yı 2-1'lik skorla mağlup ederek büyük ses getirmiş ve ikinci tura grup lideri olarak çıkmayı başarmıştı. Asya temsilcisi Dünya Kupası'na son 16 turunda şampiyonayı 3. olarak tamamlayan Hırvatistan'a seri penaltılar sonucunda 3-1 yenilerek veda etti.



Japonya, Dünya Kupası'nın ardından Almanya'yı bir kez daha yendi



Japonya, millilerimiz ile oynayacağı karşılaşma öncesindeki çıktığı son sınavında Katar'da mağlup etmeyi başardığı, 4 Dünya Kupası şampiyonluğu bulunan Almanya ile karşılaştı. Japonya 9 Eylül'de Almanya'da oynanan karşılaşmada güçlü rakibini Junya Ito, Ayase Ueda, Takuma Asano ve Ao Tanaka'nın golleriyle 4-1 mağlup etti. Almanya'nın tek golü ise 19. dakikada Leroy Sane'den geldi. Bu karşılaşmanın ardından Almanya'da teknik direktör Hansi Flick'in görevine son verildi.



Japonya'nın kadrosunda birçok uluslararası yıldız var



Japonya'nın kadrosunda ülke takımlarında oynayan futbolcuların yanı sıra Takehiro Tomiyasu (Arsenal), Daichi Kamada (Lazio), Wataru Endo (Liverpool), Kaoru Mitoma (Brighton & Hove Albion), Ko Itakura (Borussia Mönchengladbach), Hiroki Ito (Stuttgart), Yukinari Sugawara (AZ Alkmaar), Daizen Maeda (Celtic), Hidemasa Morita (Sporting), Ritsu Doan, (Freiburg), Ayase Ueda (Feyenoord), Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf), Takefusa Kubo (Real Sociedad) gibi önemli uluslararası oyunculara sahip.



A Milli Takım 618. maçına çıkıyor



Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'si resmi, 279'u özel toplam 617 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 232 yenilgi yaşadı. Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 840 gol attı, kalesinde 881 gol gördü.



Stefan Kuntz'un 20. sınavı



A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Japonya karşılaşmasıyla Ay Yıldızlı takımımızın başındaki 20. maçına çıkacak.



19 maçta 12 galibiyet



Stefan Kuntz, A Milli Takımın başındaki çıktığı 19 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 yenilgi aldı. Ay Yıldızlılar, Kuntz yönetiminde çıktığı 19 maçta rakip fileleri 44 kez havalandırıp, kalesinde 22 gol gördü.



