Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu pazar günü yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıkladı.



Divan Kurulu başkanlığını bırakan Hamamcıoğlu, "Seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve çalışmalar içinde olduğumu beyan ederim" sözleri ile seçime gireceğini duyurdu.



Sabah'ta yer alan habereö göre; Listesini oluşturmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun 2. başkanı Cemal Özgörkey olacak, hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde.



