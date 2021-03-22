Eşref Hamamcıoğlu'ndan iki sürpriz!

Başkan adaylığını açıklayan Eşref Hamamcıoğlu'nun listesinde Cemal Özgörkey ve Pelin Öztekin bulunuyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Eşref Hamamcıoğlu'ndan iki sürpriz!
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22 Mart 2021 10:54
Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu pazar günü yapılan olağan divan kurulu toplantısında başkan adaylığını açıkladı.

Divan Kurulu başkanlığını bırakan Hamamcıoğlu, "Seçim tarihi belli olduğu zaman görev verilmesi halinde bu görevden kaçınmayacağımı ve çalışmalar içinde olduğumu beyan ederim" sözleri ile seçime gireceğini duyurdu.

Sabah'ta yer alan habereö göre; Listesini oluşturmaya başlayan Hamamcıoğlu'nun 2. başkanı Cemal Özgörkey olacak, hayatını kaybeden usta tiyatrocu Rasim Öztekin'in kızı Pelin Öztekin de Hamamcıoğlu'nun listesinde.



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