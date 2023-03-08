Eskişehirspor'da Özcan Kızıltan dönemi kısa sürdü

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Eskişehirspor, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollarını ayırdı.

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Eskişehirspor'da Özcan Kızıltan dönemi kısa sürdü
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08 Mart 2023 20:54
Eskişehirspor, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yollarını ayırdı.

TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Eskişehirspor, 7 dönemdir süren transfer yasağının kaldırılmasının ardından birçok oyuncuyla sözleşme imzalarken, takımın başına ise Özcan Kızıltan getirilmişti. Kızıltan, ligin 22'inci haftasında Eskişehirspor'un kendi sahasında Karabel Karaköprü Belediyespor ile yaptığı karşılaşmada ilk kez takımın başında çıktı. Bu karşılaşmada alınan 3-1'lik mağlubiyetin ardından yönetim, teknik direktör Özcan Kızıltan ile yolların ayrıldığını açıkladı. Kulubün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Özcan Kızıltan ile gerçekleştirilen karşılıklı görüşmeler neticesinde yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine ve ekibine bugüne kadar yapmış oldukları hizmet ve katkılarından dolayı teşekkür eder, başarılar dileriz" denildi.
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