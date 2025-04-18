Eski Galatasaray teknik direktörü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Graeme Souness, verdiği canlı röportaj sırasında sağlık durumunda bahsederken gözyaşlarına boğuldu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; X.com
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Eski Galatasaray teknik direktörü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!
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18 Nisan 2025 19:02
Graeme Souness, canlı röportaj sırasında acı verici sağlık durumu hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.

Eski Galatasaray teknik direktörü Graeme Souness, nadir görülen bir hastalık olan Epidermolizis Bülloza ile mücadele ediyor. 

Epidermolizis bülloza, cildin kırılgan olmasına ve kolayca kabarcıklanmasına neden olan nadir bir hastalık.

Souness, hastalığın etkilerini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayarak röportaja ara vermek zorunda kaldı.

İskoç teknik adam, 95-96 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.

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