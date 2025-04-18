Eski Galatasaray teknik direktörü canlı yayında gözyaşlarına boğuldu!

Graeme Souness, canlı röportaj sırasında acı verici sağlık durumu hakkında konuşurken gözyaşlarına boğuldu.EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Eski Galatasaray teknik direktörü Graeme Souness, nadir görülen bir hastalık olan Epidermolizis Bülloza ile mücadele ediyor.
Epidermolizis bülloza, cildin kırılgan olmasına ve kolayca kabarcıklanmasına neden olan nadir bir hastalık.
Souness, hastalığın etkilerini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayarak röportaja ara vermek zorunda kaldı.
İskoç teknik adam, 95-96 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.
Eski Galatasaray teknik direktörü Graeme Souness, nadir görülen bir hastalık olan Epidermolizis Bülloza ile mücadele ediyor.
Epidermolizis bülloza, cildin kırılgan olmasına ve kolayca kabarcıklanmasına neden olan nadir bir hastalık.
Souness, hastalığın etkilerini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamayarak röportaja ara vermek zorunda kaldı.
İskoç teknik adam, 95-96 sezonunda Galatasaray'ı çalıştırmıştı.