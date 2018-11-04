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Erwin Koeman'a derbi sonrası tam not!

Galatasaray maçına Fenerbahçe'nin başında çıkan Erwin Koeman Hollanda medyasından övgüler geldi.

Kaynak: Sabah
Erwin Koeman'a derbi sonrası tam not!
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04 Kasım 2018 04:14
Galatasaray maçına Fenerbahçe'nin başında çıkan Erwin Koeman Hollanda medyasından olumlu eleştiriler aldı.

Football Orenj gazetesi  "Bravo Koeman. Cocu'nun ardından Fenerbahçe'yi devraldı ve 2-0 geriden gelip en azılı rakipleri Galatasaray'la deplasmanda 2-2 berabere kaldı" şeklinde haber yaptı.

De Telegraaf, "Koeman, kendilerine hiç şans verilmeyen maçta Galatasaray'la berabere kalmayı başardı." şeklinde övgülerde bulundu.

Voetbalprimeur ise "Derbiye F.Bahçe'nin başında çıkan Koeman, ilk ateş çemberinden 2-2 ile geçti." yazdı.

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