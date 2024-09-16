Ertuğrul Sağlam: "Kötü bir sonuç aldık"

Kocaelispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Manisa FK maçı sonrası konuştu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Ertuğrul Sağlam: 'Kötü bir sonuç aldık'
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16 Eylül 2024 00:33
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında sahasında Manisa FK'ya 2-1 yenilen Kocaelispor'un teknik direktörü Ertuğrul Sağlam, "İkinci yarı golden sonraki bölümü iyi oynayamadık ve kötü bir sonuç aldık." dedi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Sağlam, maçın hemen başında kırmızı kart nedeniyle bir kişi eksik kaldıklarını ifade etti.

Rakip takımdan bir oyuncunun da kırmızı kart görmesiyle sonrasındaki bölümün istedikleri gibi gittiğini anlatan Sağlam, "Penaltı, sonrasında gol, yakaladığımız pozisyonlar, ilk yarıyı istediğimiz gibi tamamladık diyebiliriz. İkinci yarının başlangıcı da aslında istediğimiz gibi kontrollü gitti. İkinci golü bulabileceğimiz bir atakta gereksiz şekilde pası vermeyip de topu kaptırıp ondan sonra o dönen topun gol olması... Açık konuşmak gerekiyor dengemiz bozuldu." diye konuştu.

Oyuncu değişikliklerine rağmen maçın gidişatının kendileri için iyi olmadığını kaydeden Sağlam, "Bir penaltı sonrasında yine öyle tırmaladık, çabaladık. İkinci yarı golden sonraki bölümü iyi oynayamadık ve kötü bir sonuç aldık." ifadelerini kullandı.

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