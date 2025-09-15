15 Eylül
Rizespor-Gençlerbirliği
20:00
15 Eylül
Erzurumspor-Sakaryaspor
20:00
15 Eylül
Espanyol-Mallorca
22:00
15 Eylül
Verona-Cremonese
19:30
15 Eylül
Como-Genoa
21:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
15 Eylül
Guingamp-Montpellier
21:45
15 Eylül
Real Zaragoza-Albacete
21:30
15 Eylül
Jong PSV-Roda JC Kerkrade
21:00
15 Eylül
Jong Ajax-ADO Den Haag
21:00
15 Eylül
FC Dordrecht-Jong AZ Alkmaar
21:00
15 Eylül
Almere-Eindhoven
21:00
15 Eylül
Oliveirense-Academico de Viseu FC
22:15
15 Eylül
Fredericia-Vejle Boldklub
20:00
15 Eylül
Rakow-Gornik Zabrze
20:00
16 Eylül
Bahia-Cruzeiro
02:00
18 Eylül
Real Salt Lake-Los Angeles FC
04:30
09 Ekim
Los Angeles FC-Toronto FC
05:30

Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap!

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözlerine yanıt verdi.

15 Eylül 2025 12:02
Haber: Sporx.com
Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap!
Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç hakkındaki sözleri hakkında açıklama yaptı.

"GENÇ'İN SÖZLERİNİN ALTINA İMZAMIZI ATIYORUZ"

Doğan, Ali Koç'un açıklamalarını eleştirerek şu ifadeleri kullandı:



"Dün oynadığımız maçtan sonra Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç'un, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Metin Genç ile ilgili yaptığı açıklamayı takip ettik. Sayın Ahmet Metin Genç'in söylediklerinin altına imzamızı atıyoruz."

"TRABZONSPOR CAMİASI BU KONUDA HER ZAMAN TEMİZ"

Ali Koç'un sık sık 3 Temmuz üzerinden açıklamalar yaptığını belirten Doğan, sert bir dille yüklendi:

"'Mağdur edebiyatı' yaptıkları konu; tapelerle, telefon konuşmalarıyla, 'hediye edilen' arabalarla, 'verilen fetvalarla', CAS'taki dosyalarla üzerine toprak atıp kapatacağınız bir konu değil. Trabzonspor camiası bu konuda her zaman en temiz, en beyaz, en berrak taraf oldu." 

"TRABZONSPOR FETÖ İLE YAN YANA GELMEDİ" 

Doğan, kulübün duruşuna vurgu yaparak, "FETÖ'cü savcılarla top oynamadı. FETÖ'cüleri kulübe üye yapmadı. FETÖ organizasyonlarına sponsor olmadı." sözlerini kullandı. 

"2010-2011 ŞAMPİYONU TRABZONSPOR'DUR"

Başkan, 2010-2011 sezonuna da değinerek, "3 Temmuz'un ardına saklanarak, 2010-2011 Şampiyonluğumuz hakkında yaptığınız ucuz siyaseti kamuoyunun takdirine bırakıyoruz! 2010-2011 Şampiyonu Trabzonspor'dur! Konu bizim açımızdan tartışmaya kapalıdır." dedi.

"DİLİNİZE DİKKAT EDİN" 

Ertuğrul Doğan, açıklamasının sonunda Ali Koç ve yönetimine uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Açıklamalarınıza, kullandığınız dile ve yöneticilerinizin söylemlerine dikkat etmenizi tavsiye ederiz."

NE OLMUŞTU? 

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamalarına yanıt verdi.

Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şike hala devam ediyor. Kaç kişiye karşı mücadele ettiğimizi bilemiyoruz. 20 dakika buz gibi gol iptal ve kırmızı kart. Yuh olsun ve yazıklar olsun. Her zaman en büyük Trabzonspor." ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.

Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz'da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz.

3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır.

Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez."

