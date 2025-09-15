Ertuğrul Doğan'dan Ali Koç'a cevap!

Trendyol Süper Lig'de dün oynanan Fenerbahçe-Trabzonspor maçının ardından sarı-lacivertli kulübün başkanı Ali Koç bir açıklama yayınladı. Fenerbahçe'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Ali Koç, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in açıklamalarına yanıt verdi.Genç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,ifadelerini kullanmıştı.

Ali Koç açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Bugün oynanan Fenerbahçe–Trabzonspor karşılaşması sırasında, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ucuz kahramanlık uğruna hadsiz ve şuursuzca yaptığı açıklamalar, Fenerbahçe camiasını ve taraftarını hedef almış; 3 Temmuz sürecinde FETÖ kumpasına karşı sergilenen onurlu direnişi görmezden gelerek toplumu nefret söylemleriyle ayrıştırmaya çalışmıştır.



Kulübümüz, bu açıklamalarla ilgili gerekli hukuki adımları atacaktır. Ancak bununla yetinmiyoruz: 3 Temmuz'da gösterdiğimiz direnişin mirasçıları olan milyonlarca Fenerbahçe taraftarını, bu şahıs hakkında ilgili mercilere şikâyette bulunmaya davet ediyoruz.



3 Temmuz alın terimizdir. Camiamızı hedef almak ülkenin bağımsızlığına kastedenlerle aynı çizgide buluşmaktır.



Biz 3 Temmuz'da Fetöyü yendik. Kırıntıları bize hafif gelir. Fenerbahçe camiası bir oldukça, kimse bize diz çöktüremez."



