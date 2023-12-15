Ersin Destanoğlu: "Taraftarın çağırması mutluluk verici"

Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu, Lugano karşılaşmasının ardından konuştu.

Haber; DHA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Ersin Destanoğlu: 'Taraftarın çağırması mutluluk verici'
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15 Aralık 2023 02:14
Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Lugano karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

Ersin Destanoğlu, maçın ardından şu sözleri kullandı;

"Ben taraftarımıza teşekkür ederim. Buraya kadar geldiler. Her zaman, her yerde bizi destekliyorlar. İyi oynadıktan sonra taraftarımız desteğini esirgemiyor. Kötü oynadığımızda da öyle. Kötü gittiğimiz zaman bazı protestolara, eleştirilere maruz kalabiliyoruz. Bunları doğal karşılıyorum. Kazandıktan sonra taraftarımızın beni çağırması mutluluk verici"

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