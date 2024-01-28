Ersin Destanoğlu: "Özür dileyecek bir şey kalmadı"

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Sivasspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklama yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Ersin Destanoğlu: 'Özür dileyecek bir şey kalmadı'
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28 Ocak 2024 19:31
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu, Sivasspor'a mağlup oldukları maçın ardından açıklamada bulundu.

Ersin Destanoğlu yaptığı açıklamada, "Baskın bir oyun oynadık özellikle ikinci yarı hiç çıkarmadık yarı sahalarından ama ilk yarı şanssız bir gol yedim. Bunun üzerinde takım olarak da çalışmalarımız devam ediyor ama defalarca özür diledik artık özür dilenecek de bir şey kalmadı." dedi.

Ersin ayrıca, "Sahaya çıkınca elimizden geleni yapıyoruz. Bzen olmuyor. Bazen işler iyi gitmiyor. Bizler de üzgünüz. Daha iyi olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

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