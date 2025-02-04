Ersin Destanoğlu: 'Hedefimiz her zaman birincilik'

Hedeflerinin her zaman birincilik olduğunu söyleyen genç eldiven, "Kupanın olduğu yerde hedefimiz her zaman birincilik. Birkaç senedir işler istediğimiz gibi gitmedi. Avrupa'dan da elendik. Geçen seneki atmosferi, Türkiye Kupası ve Süper Kupayı' taraftarımıza tekrar yaşatabilirsek ne mutlu bize. Şu anda tek hedefimiz lig ve Türkiye Kupası tabii ki." ifadelerini kullandı.



YAKUP ARDA KILIÇ: "MUTLUYUZ"



Öte yandan Beşiktaş'ın genç futbolcusu Yakup Arda Kılıç da, "Öncelikle buraya gelen taraftarımıza teşekkür etmek istiyorum. Kupada ikide iki yaptık. Mutluyuz. Bu seneki ilk maçım, ufak bir sakatlığım vardı. Daha iyi şeyler yapacağıma inanıyorum. Galibiyet için de mutluyuz." açıklamasını yaptı.





Ziraat Türkiye Kupası D Grubu ikinci hafta maçında Beşiktaş , Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda TFF 2. Lig ekibi Kırklarelispor'u 2-0 mağlup etti.Siyah-Beyazlılar'ın kalecisi kaptan Ersin Destanoğlu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.Galibiyet sonrası konuşan Destanoğlu,dedi.