Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da antrenör Ersel Uzğur maç sonunda basın toplantısında açıklamlarda bulundu.Demir Grup Sivasspor antrenörü Ersel Uzğur ise golle başlayan maçın oyunlarını etkilediğini söyledi. Beraberlik golünü bulmalarını rağmen iyi olmadıklarını söyleyen Ersel Uzğur, "Öncelikle maça golle başlamak bizi etkiledi. Beraberliği bulduk. Ama bugün bizim için iyi olmayan şeyler vardı. Yaptığımız basit hatalardan, savunma hatalarından goller yedik. Bulduğumuz pozisyonlardan sadece ikisini değerlendirebildik. Kendi adımıza bunları düzeltip önümüzdeki haftada yukarıları hedeflemeye devam edeceğiz. Erzurumspor'u tebrik ediyoruz" dedi.