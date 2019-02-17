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Ersel Uzğur: "Golle başlamak bizi etkiledi"

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında BB Erzurumspor'a 4-2 mağluğ olan Demir Grup Sivasspor'da antrenör Ersel Uzğur maç sonunda basına konuştu.

Kaynak: DHA
Ersel Uzğur: 'Golle başlamak bizi etkiledi'
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17 Şubat 2019 17:00
Spor Toto Süper Lig'in 22. hafta mücadelesinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 4-2 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'da antrenör Ersel Uzğur maç sonunda basın toplantısında açıklamlarda bulundu.

Demir Grup Sivasspor antrenörü Ersel Uzğur ise golle başlayan maçın oyunlarını etkilediğini söyledi. Beraberlik golünü bulmalarını rağmen iyi olmadıklarını söyleyen Ersel Uzğur, "Öncelikle maça golle başlamak bizi etkiledi. Beraberliği bulduk. Ama bugün bizim için iyi olmayan şeyler vardı. Yaptığımız basit hatalardan, savunma hatalarından goller yedik. Bulduğumuz pozisyonlardan sadece ikisini değerlendirebildik. Kendi adımıza bunları düzeltip önümüzdeki haftada yukarıları hedeflemeye devam edeceğiz. Erzurumspor'u tebrik ediyoruz" dedi.

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