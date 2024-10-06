Ersan Parlatan: 'En azından teslim olmadık'

Trendyol 1. Lig'in 8. haftasında evinde Siltaş Yapı Pendikspor'la 1-1 berabere kalan Ankara Keçiörengücü'nün teknik direktörü Ersan Parlatan maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Parlatan, ilk yarıda istedikleri mücadeleyi sergileyemediklerini anlatarak, "İlk yarıda rakibin bize göre net bir üstünlüğü vardı, zaten skoru da buldular ve 1-0 öne geçtiler. Bu bizim için yeni bir durumdu. Bütün maçlarımızda hep öne geçen taraf biz olduk, ilk defa geriye düştük." diye konuştu.



İkinci yarıda iyi oynadıklarını anlatan Parlatan, şunları kaydetti:



"İkinci devrede beraberlik golünü atmak için sürekli rakip sahaya oyunu yıkarak pozisyon üretmeye çalıştık. O yüzden oyuncularımı kutluyorum, en azından teslim olmadık. Kendi sahamızdan elimiz boş dönmek istemiyoruz. Son dakikalarda galibiyete yakın taraf da bizdik. Ama maçın geneline bakıldığı zaman hak edilmiş bir puan, iki takım için de hak edilmiş bir beraberlik. Oyuncularımı kutluyorum, ikinci devrede verdikleri reaksiyon bana göre çok iyiydi. İyi bir yoldayız, iyi çalışıyoruz. Bunu maçlarda da uzun bir süre gösterebiliyoruz. İyi oynadığımız süreyi çoğaltmak istiyoruz."



