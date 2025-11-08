Erol Bulut: 'Süper Lig'de affetmezler!'

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, sahalarında Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldukları karşılaşmanın ardından sert açıklamalarda bulundu. Özellikle ilk yarıda yapılan hatalara dikkat çeken Bulut, müsabakanın kontrolünü erken kaybettiklerini söyledi.



"MAÇI İLK YARIDA KAYBETTİK"



Maçın kırılma anının ilk devre olduğunu belirten Bulut, "Maçı zaten ilk yarıda kaybettik. İkinci yarı uyandık ama iş işten geçti. Beşiktaş'a karşı, kaliteli bir takıma karşı oynuyorsunuz. 2-1'i yakaladık, 2-2 için çok çaba sarf ettik. 3'ü yedikten sonra oyun bitmiş oldu." dedi.

BASIN TOPLANTISI



- "YÖNETİMLE BİRLİKTE KARAR VEREBİLİRİZ"

Savunmadaki hataların sonucu belirlediğini vurgulayan deneyimli teknik adam,ifadelerini kullandı.Takımına keskin mesaj verdiğini söyleyen Bulut, milli arayı fırsata çevireceklerini ifade etti:Bulut, yapılması gerekenlerin artık futbolcularda olduğunu belirtti:Erol Bulut, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçın ilk ve ikinci yarı olmak üzere değerlendirmek gerektiğini belirtti.İlk yarıda çok fazla bireysel hata yaptıklarına dikkati çeken Bulut, ikinci yarı ise iyi mücadele ettiklerini, maçı çevirmeye çalıştıklarını ancak bunu başaramadıklarını dile getirdi.dedi.Bazı futbolcuların fiziksel anlamda istediği seviyede olmadığını aktaran Bulut,diye konuştu.Bir gazetecinin, "Beşiktaş maçında da bilgi sızdığını düşünüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna,yanıtını verdi.Futbolcuların konfor alanından çıkmaları gerektiğini aktaran Bulut,değerlendirmesinde bulundu.