Erman Toroğlu: 'Geçen sezon size hata olmadı mı Okancığım'

Erman Toroğlu, Başakşehir ile Galatasaray'ın karşı karşıya geldiği maçın hakemi Atila Karaoğlan'ı değerlendirdi.



Toroğlu KAraoğlan'ın yönetimini 'gördüğünü çaldı' diye nitelendirirken geçen sezon 4 büyüklerin hakem kararlarından çok yandığını belirterek Karaoğlan'ın Başakşehir'in geçen sezon maçlarını yöneten hakemlerden biri olmadığını söyledi. Toroğlu ayrıca Galatasaray'ın şampiyon olacaksa orta sahasına dikkat etmesi gerektiğini belirterek sarı kırmızılıların forvet kalitesinden bahsetti.



Erman Toroğlu'nun sözleri şu şekilde:



"GEÇEN SENE SİZE HATA OLMADI MI OKANCIĞIM"



"Geçen seneki maçlarda Başakşehir'e verilen hakemlerden birisi değil bu akşamki çocuk. Bu akşamki çocuk gördüğünü çaldı. Hiç tanımam kendisini. Geçen sene size hiç hata olmadı size Okancığım. Hata yapanın da sonu geldi. Geçen sene Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray hepsi yandı. Yüz ifadesinden gözlerinden anlıyorum, çalıyor yani. Pozisyonu kim yaşıyor diye değil de kırmızılıya, maviliye verdim diye bakınca işe o zaman hakem oluyorsun"



"PENALTI DEĞİL Mİ DİYE DEMBA BA'YA SORSUNLAR"



"Demba Ba'ya sorsunlar penaltı mı değil mi diye. Bizim yorum yapmamıza bile gerek yok."



"FATİH TERİM KENDİNE BAKSIN"



"Fatih Terim kendi takımına baksın. Yardımcılarıyla ilgili sorunlar da vardı burda. Şimdi takım biraz daha derli toplu. Kadroya bakıyorsun, oyuna aldıkları deve dişi gibi isimler. Biraz da şanslı Fatih Terim."



"DIAGNE FALCAO'DAN İYİ DİYENLER VAR, O KADAR DA DEĞİL!"



"Trabzonspor, Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forvet yok. Galatasaray'da dünya çapında Falcao çıkıyor, iyi bir golcü olan Diagne giriyor. Diagne'ye verilen parayı Galatasaray sokağa atmadı. Hala Diagne'yi beğenmeyenler var. Falcao'dan iyi diyenler de var ama o kadar da değil."



"GALATASARAY ORTA SAHADA DİKKATLİ OLMALI"



Belhanda ve Arda, gidiyor ama gelemiyor. Taylan Antalyalı'nın anası ağladı. Her zaman bunu yapamazsın. Şampiyon olacaksa Galatasaray'ın orta alanda biraz daha dikkatli olması lazım.



