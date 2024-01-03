Eric Bailly'nin Villarreal kariyeri kötü başladı!

İspanya LaLiga 19. hafta maçında Valencia, sahasında Villarreal ile karşılaştı.



Estadio de Mestalla'da oynanan maçı Valencia 3-1 kazandı. Ev sahibi ekibin gollerini 4. dakikada Yaremchuk, 27 ve 57. dakikalarda penaltıdan Pepelu kaydetti. Villarreal'in golü 73. dakikada Gerard Moreno'dan geldi.



Valencia'da milli oyuncu Cenk Özkacar maçta süre alamadı.



BAILLY İLK MAÇINA ÇIKTI



Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Villarreal'e imza atan Eric Bailly, maçın 17. dakikasında sakatlanan Raul Albiol'un yerine oyuna dahil oldu.



Valencia bu sonuçla puanını 26'ya yükseltti. Villarreal ise 19 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Cadiz deplasmanına gidecek. Villarreal ise Las Palmas'a konuk olacak.





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