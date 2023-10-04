Eric Bailly: ''Çok gol yediğimizin farkındayız''

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Eric Bailly, Lugano karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Eric Bailly: ''Çok gol yediğimizin farkındayız''
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04 Ekim 2023 18:44
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Eric Bailly, UEFA Konferans Ligi'nde karşılaşacakları Lugano karşılaşması öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Eric Bailly, "Fiziksel anlamda kendimi iyi hissediyorum. Bana burada çok iyi bakıyorlar." dedi.

Önceliklerinin yarın ki maç olduğunu söyleyen Bailly, "Kupada maç maç ilerlemek istiyoruz. Önceliğimiz yarın oynayacağımız maç." şeklinde konuştu. 

Bailly son olarak, ''Çok gol yediğimizin farkındayız. Son maçta gol yemedik, ben yoktum ama oynayan arkadaşlarımız dikkatli davrandılar. Hocamızı dinlememiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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