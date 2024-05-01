Ergin Ataman: 'Ne oldu bilmiyorum'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, 85-83 kaybettikleri Maccabi Tel Aviv maçının ardından açıklamalarda bulundu.



İşte Ataman'ın açıklamaları;



" Son topu kaçırdık. Ondan öncesinde son iki saniyede aptalca bir faul yaptık, sonrasında da maç topunu kaçırdık. Sonuç olarak Maccabi kazandı, durum 2-1. Ne olduğunu bilmiyorum, benim için de açıklaması kolay değil. Maça şaşırtıcı bir başlangıç yaptık, ilk yarıda iyi basketbol oynamadık."

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