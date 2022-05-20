Ergin Ataman: 'Kendimize çok güveniyoruz'

Basketbol THY EuroLeague'nin şampiyonluk maçında cumartesi İspanya temsilcisi Real Madrid ile karşılaşacak Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman, kendilerine çok güvendiklerini ve şampiyon olacaklarına inandıklarını söyledi.



Lacivert-beyazlı takımın Stark Arena'da yaptığı antrenman öncesinde başantrenör Ergin Ataman basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Real Madrid ile zor bir maça çıkacaklarını vurgulayan Ataman, "Bir kez daha finaldeyiz. Oyuncularımızın konsantrasyonuna, final tecrübesine ve kendimize çok güveniyoruz. Herkes elinden gelenin en iyisini yapıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak. Üç yıldır üst üste final oynuyoruz. Yine kazanmak için çıkacağız. Ve kazanan taraf inşallah biz olacağız. Günlük performanslar çok etkili olacak." diye konuştu.



Şampiyonluğa ulaşmaları halinde Aydın Örs ile görüşecekleriyle ilgili Ergin Ataman, "Aydın abiyle her maçtan önce ve sonra mesajlaşıyoruz. Ama tabii o bende kalsın. Şampiyon olursak ilk ziyaret edeceğim kişilerden birisi o." ifadelerini kullandı.





SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ