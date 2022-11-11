Ergin Ataman: 'Kabul edilemez'

THY EuroLeague yedinci haftasında Real Madrid deplasmanından 85-94'lik mağlubiyetle ayrılan Anadolu Efes'te başantrenör Ergin Ataman maçtan sonra açıklamalarda bulundu.



Ataman, maçla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;



"İlk yarıda savunmamız çok yumuşaktı. Bire bir savunmada tepki vermedik, bütün içeri devrilmelerde sayı yedik. Maçın kontrolünü Real Madrid'e verdik. Bu seviyede bir yarıda 54 sayı yememiz kabul edilemez. İkinci yarıda daha iyi oynadığımızı düşünüyorum. Savaştık, takımım savaştı. Savunmamızı toparladık ve maça geri döndük, son çeyrekte kısa bir beşle farkı iki sayıya kadar indirdik. Bu bölümde çok efor sarf eden bazı kilit oyuncularımız kolay top kayıpları yaptı. Çok kolay değil. Maçın son anlarında oyunun kontrolünü yine rakibe verdik. İyi bir maç oldu. Real Madrid'i tebrik ediyorum. Mücadele etmeye devam edeceğiz, önümüzdeki hafta evimizde Barcelona ile karşılaşacağız."





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