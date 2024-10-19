Eren Elmalı: "İyi oynayan bizdik"

Trabzonspor'un başarılı sol beki Eren Elmalı, Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Eren Elmalı: 'İyi oynayan bizdik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2024 19:46
Son güncelleme 19 Ekim 2024 20:21
Trabzonspor'un başarılı sol beki Eren Elmalı, Başakşehir maçı sonrası açıklamalar yaptı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını altını çizen Eren Elmalı şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Çok iyi başladık maça. İyi oynayan bizdik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim, bizi çok güzel desteklediler."

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery