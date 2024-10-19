Eren Elmalı: 'İyi oynayan bizdik'

Trabzonspor'un başarılı sol beki Eren Elmalı, Başakşehir maçı sonrası açıklamalar yaptı.
Karşılaşmaya iyi başladıklarını altını çizen Eren Elmalı şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Çok iyi başladık maça. İyi oynayan bizdik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim, bizi çok güzel desteklediler."
Karşılaşmaya iyi başladıklarını altını çizen Eren Elmalı şu ifadeleri kullandı:
"Gerçekten bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Çok iyi başladık maça. İyi oynayan bizdik. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim, bizi çok güzel desteklediler."