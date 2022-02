Erdinç Sözer: 'Çalıştığımız golü attık'

Süper Lig'de deplasmanda Çaykur Rizespor'u 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir'de teknik sorumlu Erdinç Sözer, Çaykur Rizespor karşısında doğru bir oyun oynadıklarını söyledi.



Her galibiyetin güzel galibiyet olduğunu değerlendiren Sözer, "Bu maçlar zor oluyor. Rakibi sürekli analiz ediyoruz. Elimizden geleni yaptık. Takımı tebrik ediyoruz. Zor maç oldu. İlk yarı güzel başladık, dominant oynadık ve top bizdeydi. Top oyunumuz güzeldi ve pozisyonlar çıkardık. Çalıştığımız bir gol attık. Takımı tebrik etmek lazım. Takım her zaman hocanın dediğini ve çalıştıklarımızı sistem ve taktik olarak sahada göstermeye çalışıyor. İkinci yarıda güzel başladık. Golü aradık ve kontra ataktan güzel bir gol attık. Yeni oyuncumuz Trezegeut iki golle katkı sağladı. Genelde takım beraber çalışıyor. Hücum savunma hepsini çok güzel yaptık." şeklinde konuştu.



Her maç için ve maç içerisinde farklı opsiyonlar ile oynadıklarını değerlendiren Sözer, şöyle devam etti:



"Rakip kapanınca stoper üzerinden oyuna girmeye çalışıyoruz. bugün bunu çok iyi gösterdik. Takım olarak oyunumuz ve koşularımız iyi. Biz pas ve pozisyon oyunu oynuyoruz. Herkesin pozisyonlar içerisinde hareketleri var. Bugün takım sahada bunu gösterdi. Savunmada çok önemli. son haftalarda gol yemedik. Rakip uzun toplarla oynayama başlayınca taktiği değiştirdik. Salih'i oyuna alarak daha çok topu kontrol ettik. Takım isteklerimizi sahada karşılıyor. Onlara saygı duyuyor ve teşekkür ediyorum."





İLGİLİ VİDEO