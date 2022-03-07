Erdinç Sözer: 'Beşiktaş'ın ikinci golünde faul var'

Medipol Başakşehir Yardımcı Antrenörü Erdinç Sözer, Beşiktaş karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.



Karşılaşmayı değerlendiren Erdin Sözer "Beklediğimiz gibi mücadeleci maç oldu. İlk yarıda çok pozisyon vardı. 2 defa öne geçtik. Daha akıllı oynamamız, pozisyonu tutmamız lazım. İkinci devreden hiç memnun değiliz. Beşiktaş ikinci yarıda baskı yaptı ve golü buldu. Beşiktaş'ın 2. golünden önce faul vardı bence. Ghezzal, Trezeguet'ye faul yaptı. Ona bir bakmaları lazımdı." dedi.



Erdin Sözer "Beşiktaş hızlı geldi, geçiş oyunu oldu. İlk golde merkezi açık bıraktık. Daha iyi savunma yapmak gerekirdi. Beşiktaş'ın ikinci golünde faul vardı. Faulden ötürü gol oldu. Biz kendi oyunumuzu tartınca memnun kalmadık. Pas oyunu yapamadık, istediğimiz oyun bu değildi. Galibiyet için geldik ama istediğimiz sonuç olmadı. Daha çok pozisyona girmek isterdik ama giremedik." ifadelerini kullandı.





İLGİLİ VİDEO