Erdem Can: 'Sert savunmayla kazandık'

Türk Telekom Basketbol Takımı Başantrenörü Erdem Can, 7Days Avrupa Kupası son 16 turunda İtalya'nın Germani Brescia takımını ikinci yarıdaki sert savunmalarıyla yendiklerini söyledi.



Erdem Can, Ankara Spor Salonu'nda 77-69 kazandıkları ve çeyrek finale çıktıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çeyrek finalin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Takımını aldıkları galibiyetten dolayı tebrik eden Erdem Can, "Bizim için kolay bir maç değildi. Böyle çok fazla tecrübemiz yok, bu yüzden durgun başladık. İlk yarıdaki top kayıplarını ikinci yarı değiştirdik. İkinci yarıda daha sert oynadık ve kazandık. Brescia'yı tebrik etmek istiyorum. Onlar bu tarz maçlarda daha tecrübeli. Oyuncularımı kutluyorum." diye konuştu.



Ramazan ayında iftar saatine denk gelmesine rağmen salonu dolduran taraftara teşekkür eden Can, "Ankara çok büyük potansiyele sahip basketbol şehri. Bizim hedefimiz de buydu. Onlara teşekkür ederiz. Umarım diğer maçlarda da böyle dolu salonda oynarız." ifadelerini kullandı.



Germani Brescia Başantrenörü Alaessandro Magro ise Türk Telekom'u tebrik ederek, "Arkadaşım Erdem Can'ı da kutluyorum. Takımımla gurur duyuyorum. Avrupa Kupası'nda çok iyi bir sezon geçirdik. Maçın kritik noktası hücum ribauntlarıydı. Son dakikalarda iki dış şut fırsatını değerlendiremedik. Bunları atsak daha farklı olabilirdi. Ankara'da güzel bir seyirci önünde oynadık." değerlendirmesinde bulundu.





