Ercan Osmani, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alacak.



OSMANi TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK



Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, FIBA'nın izniyle Türk statüsünde forma giyecek 24 yaşındaki pota altı oyuncusu, ay-yıldızlıların aday kadrosuna dahil edildi.



Kariyerine 2013'te Bandırma Spor Kulübü ile başlayan Arnavutluk doğumlu Osmani, 2020'de Beşiktaş'a transfer olmuştu.





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