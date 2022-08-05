Ercan Osmani, FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın aday kadrosunda yer alacak.
OSMANi TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, FIBA'nın izniyle Türk statüsünde forma giyecek 24 yaşındaki pota altı oyuncusu, ay-yıldızlıların aday kadrosuna dahil edildi.
Kariyerine 2013'te Bandırma Spor Kulübü ile başlayan Arnavutluk doğumlu Osmani, 2020'de Beşiktaş'a transfer olmuştu.
OSMANi TÜRK STATÜSÜNDE OYNAYACAK
Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, FIBA'nın izniyle Türk statüsünde forma giyecek 24 yaşındaki pota altı oyuncusu, ay-yıldızlıların aday kadrosuna dahil edildi.
Kariyerine 2013'te Bandırma Spor Kulübü ile başlayan Arnavutluk doğumlu Osmani, 2020'de Beşiktaş'a transfer olmuştu.
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