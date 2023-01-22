Enner Valencia'dan Cruz Azul'a ret

Brezilya'dan Internacional ve Arjantin'den River Plate'in ilgilendiği Enner Valencia için ilk resmi girişimin Cruz Azul'dan geldiği kaydedildi.

, Fotoğraf; AA
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Enner Valencia'dan Cruz Azul'a ret
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22 Ocak 2023 15:05
Enner Valencia
Enner Valencia
Fenerbahçe
Fenerbahçeli Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti. Brezilya'dan Internacional ve Arjantin'den River Plate'in ilgilendiği tecrübeli golcü için ilk resmi girişimin Cruz Azul'dan geldiği kaydedildi.

SEZONU FENERBAHÇE'DE BİTİRMEK İSTİYOR

Meksika devinin başkanı Victor Manuel Velazquez, Ekvadorlu oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptıklarını açıkladı. Ancak Meksika basınında yer alan haberlere göre Valencia, sezonu Fenerbahçe'de bitirmek istediği için bu teklifi geri çevirdi. Cruz Azul'un Radamel Falcao ve Luiz Suarez için yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığı kaydedildi. 

 
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