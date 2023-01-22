Fenerbahçeli Enner Valencia, özellikle Dünya Kupası'ndaki başarılı performansı sonrası birçok kulübün dikkatini üzerine çekti. Brezilya'dan Internacional ve Arjantin'den River Plate'in ilgilendiği tecrübeli golcü için ilk resmi girişimin Cruz Azul'dan geldiği kaydedildi.Meksika devinin başkanı Victor Manuel Velazquez, Ekvadorlu oyuncuyu transfer etmek için teklif yaptıklarını açıkladı. Ancak Meksika basınında yer alan haberlere göre Valencia, sezonu Fenerbahçe'de bitirmek istediği için bu teklifi geri çevirdi. Cruz Azul'un Radamel Falcao ve Luiz Suarez için yaptığı girişimlerin de sonuçsuz kaldığı kaydedildi.