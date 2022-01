Engin Fırat: 'Trabzonspor, yüzde 99 şampiyon'

Kenya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Spor Toto Süper Lig'de en yakın rakibinin 9 puan önünde lider durumda bulunan Trabzonspor'un yüzde 99 şampiyon olacağını söyledi.



Türkiye'de Fenerbahçe, Sivasspor ve Kayseri Erciyesspor'da yardımcı antrenörlük yapan Engin Fırat, yurt dışında ise İran, Almanya ve Güney Kore'de görev aldı. İran'da 3 farklı takımda teknik direktörlük yapan Fırat, İran Milli Takımı'nda yardımcı antrenörlük görevi üstlendi. Bir dönem Moldova Milli Takımı'nı çalıştıran Fırat, son olarak Kenya Milli Takımı'nın başına getirildi.



Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın performansları, Türkiye'deki teknik adam değişiklikleri, hakem tartışmaları ile Kenya Milli Takımı hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.



Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın performansını değerlendiren 51 yaşındaki teknik direktör, "İstanbul takımlarının kadro oluşumlarında sıkıntılar vardı. Devamında da hedef konusunda sıkıntılar çıktı. Galatasaray, genç ve geleceğe yönelik bir kadro kurdu ama sportif başarının hemen gelmesi beklendi. Fenerbahçe'de çok baskı var. Hemen sonuç isteniyor. Ali Koç başkanlığa geldikten sonra çok büyük bir beklenti oluştu. O yüzden bu sezon kesin şampiyonluk istiyorlardı. Beşiktaş'ta ise geçen sezondan ayaklar yere sağlam basmadı. Takım uçtu gitti. Şampiyonlar Ligi'nde çok başarılı olacaklarını düşündüler. Bu da onlara çok ağır bir tokat olarak geri döndü. Bu durumlara sakatlıklar da eklenince üç takım da baskı altında ezilmeye başladı. Bu baskıdan sonra bir türlü toparlayamadılar. Sonrasında da hoca değişiklikleri yaşandı." diye konuştu.



"Üç büyükler"in yaşadığı sorunların Trabzonspor'un lehine geliştiğini aktaran Fırat, "Trabzonspor çok istikrarlı. Her maçı, 'Kazanamasam da 1 puan koparayım' anlayışıyla oynadılar ve istedikleri puanları aldılar. Şu anda da yüzde 99 şampiyonluğa ulaştılar." ifadelerini kullandı.



"Torrent'in bu yükü kaldırıp kaldıramayacağı bir soru işareti"



Engin Fırat, Galatasaray'da Fatih Terim'den sonra göreve getirilen İspanyol teknik direktör Domenec Torrent'in başarı yakalama ihtimalinin düşük olduğunu savundu.



Torrent'in uzun süre Pep Goardiola'nın yardımcılığını yaptığını hatırlatan Fırat, "Domenec Torrent'ten önce görev yapan hoca bir efsane. Ondan sonra gelen herkesin işi zor olacaktır. Torrent'in bu yükü kaldırıp kaldıramayacağı bir soru işareti. Herkes Fatih hocadan daha önemli işler yapmasını bekliyor. Anlamakta zorlandığım bir şey var. Bir kişinin özgeçmişindeki en önemli şey başka birisinin yardımcısı olmaksa, benim için çok büyük soru işareti oluşturur. Torrent'i tanımıyorum. İyi bir teknik direktör ve insan olabilir ama çok fazla soru işareti var. Bu sadece bende değil spor kamuoyunda, taraftarda ve takımda var. Bunlar olduğu için sıkıntı ortaya çıkıyor ve başarılı olma ihtimali düşüyor." şeklinde görüş belirtti.



Fırat, Torrent'in futbol stilinin çok bilinmediğini vurgulayarak, "Guardiola'nın futbol anlayışı pas üzerine kurulu. Galatasaray'ın kadrosuyla pas üzerine bir oyun kurgusu çıkarılması çok zor. Hoca da oyuncular da birbirine uymuyor. Bu durumda birisini suçlayamazsınız. Birbirine uymayan insanları yan yana getirirseniz, başarılı olma ihtimaliniz de düşüyor." değerlendirmesinde bulundu.



"Teknik direktörler yurt dışından teklif almıyorsa, sorun var demektir"



Türk futbolunun en önemli teknik direktörleri Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Şenol Güneş'in aynı anda takım çalıştırmamalarını değerlendiren Engin Fırat, şöyle konuştu:



"Doğal bir gelişme vardır. Futbolcuların yaşı geldiğinde bırakmaları gibi teknik direktörler için de böyle bir şey vardır. Hocalar, motivasyon kaybı veya yeni döneme uyum sağlamada sorun yaşayabiliyor. Ancak ben duruma diğer taraftan bakıyorum. Yurt dışında Fatih Terim ve Şenol Güneş'in isimleri geçiyor. Onlar yurt dışında iş bulabilir. Burada, 'Bu teknik direktörlerin devri kapanıyor mu?' değil, 'Bunların yolundan giden kimler var?' diye sormak lazım. Şu anda Türkiye'de vizyon katacak hocalarımız var mı? Bir teknik direktör Türkiye'de ön plana çıkabilir ama yurt dışından teklif almıyorsa sorun var demektir."



Daha önce Türkiye'den teklif aldığını aktaran Engin Fırat, "Kulüplerle konuştuğumda hep ne kadar para istediğimi soruyorlar. Ben önce başarılı olmak için uygun zemin var mı diye bakıyorum. On sene önce Mısır'dan bir kulüp beni aradı ve benim son 5 maçımı izleyerek futbol felsefemi öğrendiklerini söyledi. Türkiye'de böyle davranan bir kulüp yok. Bu yapılmadığı sürece başarılı olma ihtimali çok zayıf. Kafama uyan bir kulüp gelirse, bu güveni bana verirlerse, Süper Lig'de çalışırım." ifadelerini kullandı.



"Türk hakemleri baskıdan dolayı çok zorlanıyor"



Tecrübeli teknik adam, Türkiye'de hakemlerin baskı altında olduğunu kaydetti.



"Hakem kararları Avrupa'da daha az, Afrika'da çok aşırı şekilde futbolun içinde." diyen Fırat, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türkiye'de hakem tartışmak hobi haline geldi. Isınmaya çıkınca bile hakemlere küfür ediliyor. Futbolcular hakeme yardımcı olmuyor. Herkes kendini yerden yere atıyor. Hakemlik Türkiye'de çok zor. Bu gerçek göz ardı edilmemeli. Bunu söylerken çok iyi performans gösterdiklerini söyleyemiyorum ama her açıdan bakmak lazım. Türkiye'de yandan orta yapıldığı zaman takımın yarısı penaltı diye elini kaldırıyor. Dünyanın hiçbir yerinde VAR'a gidip elden penaltı verilen ülke yoktur. Diğer taraftan demek ki dünyanın hiçbir yerinde bu kadar kötü orta yapılmıyor. Çünkü top hep ele çarpıyor, kafaya gelmiyor. Hakem olayı büyütüldü. Baskı aşırılaşmaya ve hakemler sahaya çıkarken titremeye başladı. Yanlış yapacağınızdan korkarsanız, kesin yanlış yaparsınız. Türk hakemleri baskıdan dolayı çok zorlanıyor. Avrupa'da da hata yapılıyor ama Türkiye'deki baskı dünyanın hiçbir yerinde yok."



"Hiç Afrika tecrübem yoktu ve yaşamak istedim"



Engin Fırat, geçen eylül ayında çalışmaya başladığı Kenya'da kısa sürede iyi işler yaptıklarını dile getirdi.



Kenya'yı çocukluğundan beri merak ettiğini anlatan Fırat, "Kenya'nın başına geçmem benim için sürpriz bir gelişme oldu. Aslında Katar'da bir takımla görüşürken, Kenya'dan teklif geldi. Başkan ile görüştüm, projeleri hoşuma gitti. Kenya'da benim çocukluğumdan kalan bir aşk var. Safariyi çok severdim. Hiç Afrika tecrübem yoktu ve yaşamak istedim. Milli takım hocası olarak 3. kıtada çalışıyorum. İnşallah 4. kıtayı da eklerim. İlk günlerim çok güzel geçti. Yeni bir takım kurmak gerekiyordu. Çünkü çok yaşlı bir kadro vardı. Bu süreci de iyi şekilde geçirdiğimizi düşünüyorum. Özellikle son maçlarda iyi sonuçlar aldık. FIFA sıralamasında da yükselişe geçtik. Bundan dolayı mutluyum." diye konuştu.



Kenya'da futbolun ikinci branş olduğunu dile getiren Fırat, "Kenya, atletizmde inanılmaz iyi. Atletizm Milli Takımı'mız Kenya'ya kampa geliyor. Milli takımımızda birkaç Kenya asıllı sporcu da var. Futbol, Kenya'da ikinci spor ama potansiyel çok yüksek. İnsanlar futbolu çok seviyor. Bir futbol ülkesi olabilecek potansiyele sahip. İyi ve yetenekli oyuncularımız var. İyi bir projeyle ciddi sonuçlar elde edebiliriz." şeklinde görüş belirtti.



"Afrika'da Türkiye'ye karşı olumlu bir bakış var"



Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü, Afrika kıtasında Türkiye'nin imajının olumlu olduğunu vurguladı.



Türkiye ile Kenya'nın iyi ilişkileri bulunduğunu anlatan Fırat, "Bütün Afrika'da Türkiye'ye karşı olumlu bir bakış var. Kenya da buna dahil. Hem siyasi hem ekonomik hem de sportif anlamda bağlantılar var. Bu bağlantıların devamının geleceğini düşünüyorum. Büyükelçimiz Ahmet Cemil Miroğlu Bey de bağlantılar kurmakla ilgili çok iyi çalışıyor. Gelecekte Türkiye ile Kenya arasında çok daha iyi ilişkilerin olacağını düşünüyorum." değerlendirmesine bulundu.





