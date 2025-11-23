23 Kasım
Beşiktaş-Samsunspor
17:00
23 Kasım
Rizespor-Fenerbahçe
20:00
23 Kasım
Göztepe-Kocaelispor
0-0DA
23 Kasım
Cremonese-Roma
17:00
23 Kasım
FC Groningen-PEC Zwolle
18:45
23 Kasım
Telstar-FC Utrecht
16:30
23 Kasım
Feyenoord-NEC Nijmegen
16:30
23 Kasım
SC Heerenveen-Alkmaar
2-069'
23 Kasım
Lille-Paris FC
22:45
23 Kasım
Toulouse-Angers
19:15
23 Kasım
Nantes-Lorient
19:15
23 Kasım
Brest-Metz
19:15
23 Kasım
Auxerre-Lyon
17:00
23 Kasım
Inter-AC Milan
22:45
23 Kasım
Lazio-Lecce
20:00
23 Kasım
Elche-Real Madrid
23:00
23 Kasım
Verona-Parma
0-149'
23 Kasım
Alanyaspor-Kasımpaşa
17:00
23 Kasım
Getafe-Atletico Madrid
20:30
23 Kasım
Real Betis-Girona
18:15
23 Kasım
Real Oviedo-Rayo Vallecano
16:00
23 Kasım
Arsenal-Tottenham
19:30
23 Kasım
Leeds United-Aston Villa
17:00
23 Kasım
St. Pauli-Union Berlin
19:30
23 Kasım
RB Leipzig-Werder Bremen
17:30
23 Kasım
Esenler Erokspor-Sivasspor
19:00
23 Kasım
Vanspor FK-Keçiörengücü
16:00
23 Kasım
Ümraniye-Bodrum FK
1-0
23 Kasım
Iğdır FK-Erzurumspor
2-1
04 Aralık
Red Bull Bragantino-Vitoria
01:00

Enes Ünal, İngiltere manşetlerini salladı!

Uzun süreli sakatlığın ardından sahalara dönen milli futbolcumuz Enes Ünal, İngiltere Premier Lig'de adeta rüya gibi bir geri dönüşe imza attı. West Ham United karşısında 2-0 geride olan Bournemouth'ta oyuna girdikten sadece 46 saniye sonra fileleri havalandıran Enes, takımına 1 puanı kazandırdı, İngiliz basınında manşetlere taşındı.

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 10 aydır sahalardan uzak kalan Bournemouth oyuncusu Enes Ünal, West Ham maçıyla birlikte 341 günlük gol sessizliğine de son verdi. 80. dakikada oyuna giren milli forvet, 81. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi. 

Maç sonunda duygularını paylaşan Enes, "Tekrar gol atmak harika bir duygu. Çok zordu ama geri dönmek için hep çalıştım. Şimdi yeniden oyunun içindeyim, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

TEKNİK DİREKTÖR IRAOLA: "HARİKA BİR BİTİRİCİ" 



Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, maç sonrası Enes Ünal'ı övgü yağmuruna tuttu:

"Bu tür hikayeler herkesi mutlu eder. Onu ceza sahasına yakın oynatabilirsek, Enes harika bir bitirici. Üçüncü golü de atabilirdi ama onun dönüşü bizim için büyük kazanç." 

Enes Ünal'ın 46 saniyelik mucizesi İngiltere'de geniş yankı buldu: 

"DUYGUSAL ANLARA SAHNE OLDU"

The Guardian: "Enes Ünal, Bournemouth'a bir puanı getirdi. Çapraz bağ sakatlığından dönüşü duygusal anlara sahne oldu."

"BİR PUANI KURTARDI"

BBC: "Enes Ünal bir puanı kurtardı! Son anlarda galibiyet şansını da Areola kurtardı."

"HİKAYEYİ TAMAMLADI"

Sky Sports: "Ünal'ın sakatlıktan sonraki kurtuluşu… Geçen yıl aynı maçta yine gol atmıştı, şimdi hikâyeyi tamamladı."

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.