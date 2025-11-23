Enes Ünal, İngiltere manşetlerini salladı!

Çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 10 aydır sahalardan uzak kalan Bournemouth oyuncusu Enes Ünal, West Ham maçıyla birlikte 341 günlük gol sessizliğine de son verdi. 80. dakikada oyuna giren milli forvet, 81. dakikada attığı golle takımına beraberliği getirdi.



Maç sonunda duygularını paylaşan Enes, "Tekrar gol atmak harika bir duygu. Çok zordu ama geri dönmek için hep çalıştım. Şimdi yeniden oyunun içindeyim, çok mutluyum." ifadelerini kullandı.



TEKNİK DİREKTÖR IRAOLA: "HARİKA BİR BİTİRİCİ"

Bournemouth Teknik Direktörü Andoni Iraola, maç sonrası Enes Ünal'ı övgü yağmuruna tuttu:Enes Ünal'ın 46 saniyelik mucizesi İngiltere'de geniş yankı buldu:"Enes Ünal, Bournemouth'a bir puanı getirdi. Çapraz bağ sakatlığından dönüşü duygusal anlara sahne oldu.""Enes Ünal bir puanı kurtardı! Son anlarda galibiyet şansını da Areola kurtardı.""Ünal'ın sakatlıktan sonraki kurtuluşu… Geçen yıl aynı maçta yine gol atmıştı, şimdi hikâyeyi tamamladı."